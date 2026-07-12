“Estoy con heridas”: Adriana Barrientos habla tras sufrir violenta encerrona

La modelo realizó un video solicitando ayuda para encontrar su auto. De momento, la Fiscalía Oriente informó que no hay detenidos tras el portonazo.

Este domingo, Adriana Barrientos fue víctima de una violenta encerrona mientras salía en su vehículo desde su domicilio.

El hecho fue comunicado por el creador de contenidos Danilo 21, quien compartió los registros de las cámaras de seguridad con el momento en que la modelo fue abordada por un grupo de delincuentes.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los sujetos amenazaron a la panelista de Zona de Estrellas con armas para obligarla a descender de su automóvil Porsche.

Posteriormente, escaparon con el vehículo y otras pertenencias, entre ellas un teléfono celular y un reloj.

Tras el episodio, Barrientos aseguró encontrarse fuera de riesgo, aunque con diversas lesiones. “Estoy con heridas. Heridas en la cara también“, relató mientras ingresaba al control de signos vitales.