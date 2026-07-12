“No recuerda nada”: Carabineros revela reacción del conductor tras atropello múltiple en feria de Viña del Mar

A raíz de los hechos hay seis personas heridas. Dos de ellos son lactantes.

Durante la mañana de este domingo se reportó un atropello múltiple en la feria Caupolicán en Viña del Mar, región de Valparaíso, donde 6 personas murieron.

A raíz del hecho, también hay seis heridos, entre ellos dos lactantes. Todos están fuera de riesgo vital.





“No recuerda nada”

Al respecto, Carabineros detalló durante esta mañana que el conductor del vehículo que generó el atropello fue detenido.

Se trata de un hombre mayor de edad que fue trasladado a un centro de salud para realizarse las pruebas de alcohol y drogas.

“La persona lo que manifiesta es que no recuerda nada y se están haciendo los exámenes”, expusieron desde la institución.

En esa misma línea, hicieron hincapié en que aún se investiga para esclarecer las causas del atropello; sin embargo, los primeros relatos de testigos aseguran que el hombre entró en dirección al tránsito, pero a exceso de velocidad.

“A raíz de la dinámica, cuando se sube a la acera, el vehículo gira y, afortunadamente, el paradero que se encuentra a mis espaldas es quien detiene la marcha; si no, quizás el vehículo hubiese seguido generando más daño”, detalló Carabineros.

Finalmente, los lesionados fueron trasladados al Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se reportó que no hay personas de gravedad heridas.