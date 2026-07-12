Atropello múltiple deja 6 muertos y diversos lesionados en feria Caupolicán de Viña del Mar

Un automóvil subió a la acera y causó un atropello múltiple. El conductor fue detenido por Carabineros.

En horas de la mañana de este domingo se registró un atropello múltiple en la feria Caupolicán en Viña del Mar, región de Valparaíso, donde 6 personas murieron y otras 7 resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 09:00 horas en la avenida Alessandri, en el sector de Gómez Carreño, y las causas del atropello están siendo investigadas.

Lo que se sabe del fatal atropello múltiple

Según detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, las víctimas fatales son tres hombres y tres mujeres; mientras que el conductor del vehículo es un hombre adulto que fue detenido.

Según expuso Carabineros, los primeros relatos de testigos apuntan a que el vehículo tipo SUV entró en sentido normal del tránsito, pero a exceso de velocidad, manejando por la acera y atropellando a las personas.

En la feria había de 100 a 120 personas, quienes habrían ayudado a neutralizar al conductor.

Aún no se ha podido determinar si las víctimas fatales son comerciantes del lugar o personas que estaban comprando.

Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar trabajando para poder asistir tanto a los lesionados como al público que presenció el atropello.

Desde Carabineros informaron que, de las personas lesionadas, ninguno de ellos presenta riesgo vital.

Finalmente, al conductor se le realizó la prueba Intoxilyzer, la que arrojó 0, por lo que no existía presencia de alcohol en su sangre al momento de los hechos.

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