Grave accidente en Coronel: Esto es lo que se sabe del atropello del hombre por Biotren

La víctima fatal sería un hombre extranjero de entre 50 y 60 años, que habría sido alcanzado por el ferrocarril del servicio entre Coronel y Concepción.

Durante la tarde de este martes, se reportó un grave accidente en el Biotren a la altura de la comuna de Coronel, en la región del Biobío, donde un hombre falleció tras ser atropellado.

El hecho ocurrió pasada las 20 horas en la Avenida Carlos Prats con Chollín, según reportó Radio Bío Bío.

Ante la emergencia, desde la empresa de ferrocarril informaron que podrían presentarse eventuales alteraciones en el servicio entre Coronel y Concepción.





“Nuestros servicios de L2 Coronel – Concepción podrían presentar alteración en su itinerario debido a accidente que involucró a un peatón en sector Laguna Quiñenco”, señalaron a través de X.

Asimismo, desde EFE indicaron que equipos de emergencia se dirigen al sitio del suceso para colaborar con la contingencia.

La víctima fatal todavía no ha sido identificada, pero hasta ahora -según el citado medio- se sabe que se trataría de un hombre de nacionalidad haitiana, de entre 50 a 60 años de edad.