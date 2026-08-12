12/ 08/ 2026 22:38

Alerta sanitaria por robo de monitores de glucosa: Por qué han aumentado y para qué los ocupan

El Instituto de Salud Pública encendió una alerta por el robo de monitores de glucosa, un producto indispensable para las personas que padecen diabetes. CHV Noticias investigó que hay detrás de estos robos y descubrimos un floreciente mercado ilegal basado en la preocupación de muchas personas por el nivel de azúcar en la sangre para controlar su peso. La investigación es de la periodista Daniela Pierattini.