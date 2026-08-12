La noticia fue comunicada oficialmente por la Municipalidad de O’Higgins a través de una declaración pública. Desde el Ejecutivo, destacaron la “trayectoria y vocación de servicio público” de José Claudio Fica.

Profundo pesar existe en la Región de Aysén tras confirmarse la muerte del alcalde de O’Higgins, José Claudio Fica Gómez, quien encabezaba la administración comunal y era una de las principales autoridades del territorio.

La noticia fue comunicada oficialmente por la Municipalidad de O’Higgins a través de una declaración pública difundida durante este miércoles.

“La Ilustre Municipalidad de O’Higgins y su Honorable Concejo Municipal informan a la opinión pública y a la comunidad el sensible fallecimiento de nuestro alcalde, don José Claudio Fica Gómez (Q.E.P.D.)“, señala el comunicado.

Desde el municipio destacaron la trayectoria de Fica y el trabajo que desarrolló durante años en beneficio de la comuna. “Su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio y para todo el territorio” , expresaron.

Asimismo, resaltaron que el jefe comunal fue reconocido por su compromiso con el desarrollo local y por su cercanía con los habitantes de los sectores más apartados de la comuna.





“Don José Claudio destacó a lo largo de su trayectoria por una profunda vocación de servicio, un liderazgo comprometido con el desarrollo local y una permanente preocupación por el bienestar de las familias y los sectores más alejados de nuestra comuna“, agregaron.

La municipalidad también envió condolencias a sus familiares, amigos y vecinos, reconociendo el aporte que realizó durante su carrera en el servicio público.

Luto en O’Higgins por muerte de su alcalde

La Delegación Presidencial Regional de Aysén también reaccionó a la noticia y manifestó su pesar por el fallecimiento de la autoridad comunal.

“O’Higgins despide a su alcalde, José Claudio Fica Gómez. Su fallecimiento enluta a una comuna que representó desde la máxima responsabilidad municipal y a una Región de Aysén que hoy reconoce su trayectoria y vocación de servicio público“, indicaron.

Desde la entidad agregaron que acompañan especialmente a la familia del alcalde, al Concejo Municipal, a los funcionarios del municipio y a los vecinos de la comuna en este momento de duelo.





“Nuestro respeto y reconocimiento a José Claudio Fica Gómez por su compromiso con O’Higgins y su gente. Que descanse en paz“, concluye el mensaje.

La Municipalidad de O’Higgins informó que próximamente se entregarán detalles sobre las actividades de despedida y homenaje al alcalde.

Entre ellas, se contempla la oficialización de un decreto de luto comunal, además de información sobre las honras fúnebres y el protocolo de velatorio para quienes deseen rendirle un último homenaje.