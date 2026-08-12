12/ 08/ 2026 16:05

Gobierno reconoce “dificultad de comunicación” por desconocimiento de Alvarado y requerimiento al TC

Una polémica surgió en La Moneda. luego que el biministro Claudio Alvarado reconociera que desconocía que el gobierno había ingresado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar un artículo que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas que se vean afectadas por una emergencia. Al respecto, el ministro José García Ruminot declaró que “no hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido y, por esa razón, él no estaba debidamente informado”.