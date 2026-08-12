Gabriel Boric visitó escuela de San Miguel y comenzó recorrido por colegios públicos

El exmandatario llegó este miércoles hasta la Escuela Pública Territorio Antártico en San Miguel, donde se reunió con estudiantes, profesores y directivos. “Fue una experiencia hermosa”, aseguró.

El expresidente Gabriel Boric sorprendió con una nueva actividad en San Miguel, comuna donde actualmente vive, al visitar la Escuela Pública Territorio Antártico para reunirse con estudiantes, dirigentes escolares y representantes del sistema educativo.

La actividad se suma a otra participación reciente del exmandatario en una reunión de la Junta de Vecinos de la comuna.

“Hoy estuve en la escuela pública Territorio Antártico de San Miguel conversando con los Presidentes y Presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y con el Centro de Estudiantes sobre liderazgo y participación, y por cierto escuchando sus preguntas y sus sueños“, señaló Boric en una publicación.

El exjefe de Estado también señaló que participó de un encuentro con directivos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa y con directores de establecimientos de San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y La Legua.

“Fue una experiencia hermosa y tremendamente motivante que estaré repitiendo en diferentes escuelas y liceos en el futuro”, agregó.





Gabriel Boric y su defensa a la educación pública

En su mensaje, Boric aprovechó la instancia para destacar el trabajo que realizan las comunidades educativas y reivindicar el rol de la educación pública.

“Se habla tanto de la educación pública en el debate muchas veces sin haber pisado una escuela”, sostuvo. Asimismo, valoró el compromiso de profesores, asistentes de la educación, directivos y apoderados.

“Quiero valorar el compromiso de las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas. Ustedes construyen la patria“, afirmó.

El exmandatario también dedicó palabras a los estudiantes que participaron de la actividad. “Y la energía, creatividad y cariño de los chicos y chicas. Son un orgullo para Chile”, expresó.