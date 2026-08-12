“No fuimos creíbles”: La autocrítica de Gabriel Boric y los principales errores en su gobierno

En medio del lanzamiento de un libro, el exmandatario abordó esta situación y los desafíos que enfrenta hoy la izquierda chilena.

Gabriel Boric realizó una autocrítica de su gestión como presidente de Chile, esto se dio en medio de la presentación del libro “La Resaca” del sociólogo Eugenio Tironi.

El exmandatario abordó los errores cometidos durante su administración y los desafíos que enfrenta hoy en día la izquierda chilena.

Boric reconoció que al asumir ya existían señales de desgaste de la Convención, preocupación por la seguridad, presión económica y una ciudadanía marcada por la incertidumbre tras el estallido social y la pandemia.

Todas estas señales no fueron ponderadas adecuadamente, según dijo el mismo Boric. Además, calificó como “un gran error” los retiros previsionales y reconoció un uso equivocado de algunas acusaciones constitucionales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Por esta razón, el expresidente admitió que la izquierda no puede repetir ahora las mismas prácticas que posteriormente criticó en la derecha.





Boric admitió debilidad en materia de seguridad

Boric manifestó que su Gobierno avanzó en políticas relevantes, pero admitió una debilidad política más profunda, ya que afirmó que la seguridad debe asumirse como un derecho esencial.

“No fuimos creíbles. Y ese es un tema que el progresismo y la izquierda tienen que tomar como bandera; la seguridad es un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos y además, la utilización de la fuerza por parte del Estado no solamente es legítima, sino que es necesaria”, indicó.