PDI investiga hallazgo de feto en una plaza en Colina: Tendría entre 19 y 21 semanas de gestación

Hasta el momento no se ha podido establecer cómo ocurrieron los hechos, la identidad de la madre, su estado de salud o si existen terceros involucrados.

Durante la tarde de este martes se reportó el hallazgo de un feto al interior de una plaza pública en la comuna de Colina.

Los hechos ocurrieron en el parque Claudio Arrau, ubicado en el sector de la carretera General San Martín, frente al recinto penitenciario Colina II.





Los antecedentes del hallazgo

Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para iniciar las primeras diligencias en torno al hallazgo.

Al respecto, la inspectora de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, Claudia López, expuso que “gracias al examen médico-criminalístico se logró establecer una edad gestacional de entre 19 y 21 semanas”.

La PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes para poder esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con la identidad de la madre.