Temblor hoy 12 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 12 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 12 de agosto, en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 3.5
- Hora: 06:19 horas.
- Epicentro: 73 km al este de Socaire, región de Antofagasta.
- Profundidad: 242 km.
- Magnitud: 3.3
- Hora: 04:03 horas.
- Epicentro: 37 km al noroeste de Putre, región de Arica y Parinacota.
- Profundidad: 7 km.
- Magnitud: 3.2
- Hora: 03:12 horas.
- Epicentro: 39 km al noroeste de Putre, región de Arica y Parinacota.
- Profundidad: 6 km.