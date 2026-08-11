“No tiene nombre”: El doloroso relato de la pareja de profesora estadounidense asesinada en Vicuña

Tras la detención del presunto autor del homicidio, un sujeto de nacionalidad venezolana, Mario Marroquí señaló que se encuentra realizando trámites para retirar el cuerpo del Servicio Médico Legal.

En medio del estado de conmoción en Vicuña por el crimen de una profesora estadounidense, Chilevisión accedió al testimonio de Mario Marroquí, pareja de Anne Gray, la mujer asesinada este lunes en la región de Coquimbo.

“Es un caso que realmente no tiene nombre, no hay explicación”, expresó. “No hay palabras, no hay nadie que nos vaya a devolver a Anne”, lamentó en una breve entrevista que concedió a Contigo en la Mañana.

Mario también comentó el proceso legal tras el deceso, pues señaló que necesitará algunos permisos debido a su nacionalidad: “En este momento hay varias cosas complejas que tienen que ver con que ella es ciudadana norteamericana”.

En esa línea, relató que, como no estaban casados, requerirá autorización de la familia en Estados Unidos para hacer retiro del cuerpo desde el Servicio Médico Legal, por lo que han estado en contacto permanente con ellos y sus amigos.





“Todos están consternados”, reconoció. “Estamos en comunicación y probablemente hoy día vamos a tener noticias por la autorización para que yo pueda retirar el cuerpito“.

Finalmente, aún con el irreparable dolor de la pérdida, hizo un llamado a no estigmatizar la localidad donde ocurrió el homicidio: “Espero que con esto la gente no se asuste, que (no crean) no sea un lugar para vivir, que está todo mal”.

Vecino de Diaguitas permitió la detención

Fue en horas de la mañana de ayer cuando la extranjera de 47 años de edad murió asesinada en el sector de Diaguitas de la comuna de Vicuña cuando regresaba de dejar a su hijo en el colegio.

Junto con impartir clases de inglés, ella se dedicaba a la apicultura en el Valle del Elqui. Inclusive, durante el reciente sistema frontal que afectó a la región, abrió las puertas de su vivienda para albergar a algunos vecinos

Antecedentes dados a conocer esta jornada revelaron que fue gracias a la acción de un vecino que Carabineros pudo detener al presunto autor: El supuesto asesino huyó en bicicleta y el residente lo siguió hasta que se logró el arresto.

Al momento de ser fiscalizado, el sujeto de nacionalidad venezolana con situación migratoria irregular portaba un cuchillo tipo carnicero, además de una pistola de aire comprimido y elementos metálicos tales como fierros.