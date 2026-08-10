Profesora y albergó a damnificados: Quién era la mujer estadounidense que murió asesinada en Vicuña

Anne Alexander Gray, de 47 años, regresaba de dejar a su hijo al colegio cuando fue víctima de un homicidio en la localidad de Diaguitas, en la región de Coquimbo.

Una mujer de nacionalidad estadounidense, de 47 años de edad, murió asesinada la mañana de este lunes en el sector de Diaguitas de la comuna de Vicuña, en la región de Coquimbo.

Se trata de Anne Alexander Gray, quien llevaba aproximadamente un año radicada en la localidad, y que fue víctima de un homicidio, presuntamente, a manos de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

De acuerdo con El Día, funcionarios de la Quinta Comisaría de Carabineros de Vicuña activó un extenso procedimiento que permitió detener a un hombre de 27 años unas horas después del crimen.

Según informó el medio, el detenido portaba un cuchillo tipo carnicero al momento de ser fiscalizado, además de una pistola de aire comprimido y elementos metálicos como fierros.

“La rápida reacción de nuestros funcionarios permitió concretar su detención y entregar una respuesta a la comunidad frente a un hecho que generó preocupación en este sector de la comuna”, señaló la capitán Lisette Cartes.

El acusado quedó a disposición de la Policía de Investigaciones, institución que continuará con las diligencias ordenadas por Fiscalía con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos.

Quién fue Anne Alexander Gray

El mismo sitio entregó algunos antecedentes sobre Anne: regresaba de dejar a su hijo al colegio de la localidad cuando se encontró con quien sería su homicida.

Allí, en Diaguitas, además de impartir clases de inglés, la mujer norteamericana se dedicaba a la apicultura, actividad que desarrollaba en el Valle del Elqui.

Inclusive, durante el reciente sistema frontal que afectó a la región, abrió las puertas de su vivienda para albergar a algunos vecinos que habían resultado damnificados.

“Siempre será recordada con inmenso cariño por su dedicación y apoyo hacia todas y todos sus estudiantes“, escribieron desde el Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, donde fue apoderada y también profesora.