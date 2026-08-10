Allison Göhler anticipa hasta 5 días con lluvias en Santiago: Revisa cuándo serán las precipitaciones esta semana

Durante su participación en CHV Noticias Tarde, la meteoróloga explicó que distintos fenómenos atmosféricos están interactuando simultáneamente frente a las costas de Chile, configurando un escenario favorable para nuevas precipitaciones.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó este lunes que Santiago podría registrar precipitaciones durante gran parte de esta semana, en medio de una seguidilla de sistemas meteorológicos que seguirán afectando a la zona central del país.

Durante su participación en CHV Noticias Tarde, la especialista explicó que distintos fenómenos atmosféricos están interactuando simultáneamente frente a las costas de Chile, configurando un escenario favorable para nuevas lluvias.

“Estamos con la formación de una baja segregada, una vaguada y una corriente en chorro. Todo esto está generando la receta perfecta “, señaló.

Este nuevo sistema frontal comenzará este martes en el norte del país, específicamente desde la zona sur de la región de Antofagasta hasta el norte de Coquimbo. Aunque las lluvias se concentrarán en Atacama, afectando principalmente a comunas como Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y Alto del Carmen.

¿Lloverá cinco días en Santiago?

Según Göhler, la semana comenzará con la posibilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada del miércoles debido a la inestabilidad generada por una baja segregada que se ubicará frente a la zona central.

“Podría generar la caída de algunas gotitas durante el miércoles en la madrugada, algo débil para Santiago, no se descarta”, explicó.





Posteriormente, llegará un nuevo sistema frontal durante la noche del jueves.

La meteoróloga indicó que la lluvia comenzaría cerca de las 20:00 horas del jueves, extendiéndose durante parte del viernes. Luego habría una pausa temporal antes del ingreso de otro frente durante el fin de semana.

“Se nos viene posibilidad de lluvias jueves, viernes, sábado y domingo” , afirmó.

De concretarse también las precipitaciones previstas para el miércoles, la capital podría registrar lluvias en algún momento de cinco jornadas consecutivas de la semana.

¿Cuánta agua podría caer?

A diferencia de los intensos temporales registrados durante julio, Göhler aclaró que los montos previstos para Santiago son más propios de un invierno normal: “Son lluvias normales de la estación”.

De acuerdo con el pronóstico, entre la noche del jueves y el viernes podrían acumularse menos de 5 milímetros, mientras que el sistema frontal previsto para el sábado y domingo dejaría cerca de 10 milímetros por jornada.

“Va a ser como una precipitación más prudente, más de invierno, no de un punch total como lo que hemos tenido anteriormente”, agregó.

Por ello, Göhler recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y no guardar todavía los paraguas, ya que la zona central seguirá bajo una dinámica marcada por sistemas frontales y condiciones típicamente invernales durante los próximos días.