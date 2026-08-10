Detienen a “Los Cuncuna” en San Antonio: Video que los delató los captó arrastrándose en robo a farmacia

Aunque intentaron aprovechar algunos puntos ciegos, las cámaras de seguridad grabaron la totalidad del inédito modos operandi y luego fueron detenidos in fraganti por Carabineros.

Tres robos consecutivos afectaron el fin de semana a una farmacia ubicada en una concurrida avenida de San Antonio, hecho delictual en el que los autores huyeron con un botín avaluado en casi 5 millones de pesos.

El ilícito tuvo lugar el sábado cuando un grupo de delincuentes hizo un forado para ingresar al recinto y, una vez dentro, robaron cientos de medicamentos, productos de perfumería, belleza y veterinaria.

Pero a esta banda no les bastó con entrar una sola vez: según captaron las cámaras de seguridad, no robaron una, sino que realizaron hasta tres viajes en total con el fin de obtener la mayor cantidad de especies.

Insólíto modus operandi de “Los Cuncuna”

Otro detalle que llamó la atención de los policías fue su peculiar modus operandi: apodados como “Los Cuncuna”, los antisociales ingresaron arrastrados para pasar inadvertidos y, así, no levantar ningún tipo de sospecha.

Sin embargo, lo que no sabían era que, aún cuando intentaron aprovechar algunos puntos ciegos en el interior, los artefactos de seguridad lograron grabarlos en todo momento.





Ya en tercer robo, a eso de las 5 de la madrugada la dueña del negocio recibió una alerta y llamó a Carabineros, cuyos funcionarios lograron detenerlos in fraganti en la escena.

Los tres imputados fueran puestos hoy a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención. Solo uno quedó en prisión preventiva, mientras que el resto recibió diferentes medidas cautelares.