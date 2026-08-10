“Veo que todo se derrumba”: Los angustiantes testimonios de sobrevivientes del terremoto 7.4 que azotó a Colombia

Desde las ciudades de Cali y Manizales, distintos afectados relataron cómo vivieron el fuerte sismo que provocó el desplome de estructuras durante este lunes.

Más de cien víctimas fatales y miles de afectados ha dejado el terremoto de magnitud 7.4 que azotó gran parte de Colombia este lunes.

CHV Noticias accedió a distintos testimonios de personas que vivieron el movimiento telúrico desde las ciudades de Cali y Manizales.

Mientras le caían lágrimas, una mujer conmocionada relató el momento en que se dio cuenta del sismo: “Estaba desayunando y le dije a la señora de las arepas ‘señora, está temblando, mire las cuerdas’. Ella no me creyó y yo empecé a orar. Se movía el carro de las arepas y miro la panadería al frente y veo que todo se derrumba. Eso fue una cosa impresionante”.





El canal de televisión colombiano RCN entrevistó también a otras víctimas del terremoto. Un médico expuso su situación ayudando a las personas afectadas tras los derrumbes de edificios.

“Yo estaba en la clínica trabajando. Logramos evacuar, pero ha sido muy difícil porque hay muchas estructuras afectadas. Hubo gente atrapada, ahora había una señora atrapada entonces estábamos allá. Ahora me integraré para atender a los niños que han llegado de gravedad”, contó.

Por otra parte, otro hombre comentó que “estaba en una obra y la verdad es que es muy duro. Vengo de ayudar a unos amigos a sacar las cosas. Tengo afectación de un tía en Pereira, no sabemos en qué situación se encuentra. Estoy intentando ayudar a todos“.

De momento se han confirmado 111 personas fallecidas, 38 personas rescatadas en Cali, 61 edificios colapsados y más de 1.500 casas afectadas.