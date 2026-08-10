Roberto Bravo anuncia gira por Chile con concierto dedicado a las grandes películas del cine

El reconocido pianista chileno recorrerá seis ciudades del país con “Roberto Bravo y el cine”, espectáculo en el que interpretará recordadas bandas sonoras junto a destacados músicos y un coro de 20 niños. Revisa las fechas y ciudades de la gira.

Roberto Bravo volverá a los escenarios con una nueva gira nacional que lo llevará por distintas ciudades de Chile durante septiembre.

Se trata de “Roberto Bravo y el cine”, espectáculo en el que el reconocido pianista chileno interpretará algunas de las bandas sonoras más recordadas de la historia del séptimo arte.

La gira contempla conciertos en Santiago, La Serena, Iquique, Curicó, Calama y Antofagasta, con presentaciones programadas entre el 2 y el 15 de septiembre.

Roberto Bravo interpretará grandes clásicos del cine

El espectáculo propone un recorrido por melodías que han acompañado algunas de las escenas más reconocidas del cine mundial, incluyendo obras de compositores como Ennio Morricone y John Williams, entre otros.

Bravo no estará solo sobre el escenario. El pianista será acompañado por la soprano chilena Andrea Cárdenas, Nelson Arriagada en contrabajo y la violinista Montserrat Prieto, además de un coro compuesto por 20 niños.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el músico nacional busca con este espectáculo unir la música clásica con las emociones y recuerdos asociados a las grandes producciones cinematográficas.

“La música de cine tiene la capacidad única de transportarnos a momentos que permanecen en nuestra memoria y en nuestras emociones. Cada una de estas obras nos conecta con historias, personajes y sentimientos que han marcado nuestras vidas”, señaló Roberto Bravo.

“Con este concierto queremos invitar al público a revivir esos recuerdos a través del lenguaje universal de la música, en un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y reunir a distintas generaciones en torno al arte y la belleza”, agregó.

Fechas y ciudades de la gira “Roberto Bravo y el cine”

La gira nacional comenzará el próximo 2 de septiembre en Santiago y posteriormente continuará por otras cinco ciudades del país.

Estas son las fechas confirmadas:

Santiago: 2 de septiembre, 20:30 horas — Teatro Estudio 13, Providencia.

2 de septiembre, 20:30 horas — Teatro Estudio 13, Providencia. La Serena: 4 de septiembre, 21:00 horas — Teatro Centenario.

4 de septiembre, 21:00 horas — Teatro Centenario. Iquique: 6 de septiembre, 19:00 horas — Salón de Eventos del Hotel Gavina.

6 de septiembre, 19:00 horas — Salón de Eventos del Hotel Gavina. Curicó: 10 de septiembre, 20:00 horas — Teatro Provincial de Curicó.

10 de septiembre, 20:00 horas — Teatro Provincial de Curicó. Calama: 12 de septiembre, 20:00 horas — Teatro Municipal de Calama.

12 de septiembre, 20:00 horas — Teatro Municipal de Calama. Antofagasta: 15 de septiembre, 20:00 horas — Teatro Municipal de Antofagasta.

El espectáculo es producido por La Mano Producciones y las entradas para las distintas presentaciones estarán disponibles a través de Ticketpro y Altoparlante.