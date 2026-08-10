Gobierno suspende clases en dos regiones del país para este martes por proyección de sistema frontal

Desde el gobierno informaron también que la medida se ampliará para el día miércoles en el caso de la región de Atacama. El diputado Vela comunicó que Antofagasta sólo verá paralizada sus actividades escolares un día.

La región de Antofagasta y Atacama tendrán suspensión de clases para este martes 11, y la segunda lo extenderá para el miércoles 12 de agosto.

El Ministerio de Educación (Mineduc) fue el encargado de confirmar la decisión para Atacama, mientras que la información para Antofagasta la comunicó el diputado Sebastián Videla en su cuenta de Facebook.

La medida ha sido aplicada este invierno de forma preventiva tras los daños que han dejado los sistemas frontales que, a su vez, han traído intensas lluvias e inundaciones.

Desde el Mineduc enfatizaron que el anuncio regirá para establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media que estén en las zonas afectadas.

Suspensión de clases por lluvias

Región de Atacama

Martes 11 de agosto: Todos los establecimientos

Todos los establecimientos Miércoles 12 de agosto: Todos los establecimientos

Región de Antofagasta

Martes 11 de agosto: Todos los establecimientos

Si bien la medida será implementada solo en la Región de Atacama, no se descarta que con el correr de los días se sumen otras regiones debido a las proyecciones meteorológicas.

Según informó Allison Göhler, una baja segregada ingresará la tarde de este martes en la región de Atacama, pero cuya afectación iría desde el sur de la región de Antofagasta hasta el norte de la región de Coquimbo.