El beneficio suspendido por el ministerio de Desarrollo Social y Familia estaba destinado a personas adultas que finalizan sus estudios de enseñanza media en instituciones reconocidas por el Mineduc.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que, a partir de este año, dejará de entregar un importante beneficio que estaba destinado a personas adultas que logran concluir su formación escolar.

Se trata de un bono que era entregado por el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que reconocía el esfuerzo de quienes, a pesar de las dificultades, finalizaban sus estudios en educación media.

Hablamos del Bono por Graduación de Cuarto Medio, que hasta el 2025 consistía en un pago único que en el último periodo vigente ascendió a los $73.048 pesos.

En concreto, estaba destinado a personas adultas que finalizan sus estudios de enseñanza media en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.

Vale mencionar que el Bono por Graduación de Cuarto Medio no era un beneficio postulable, pues la acreditación se realizaba de forma interna mediante el cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación

Consultas tras suspensión

Ante cualquier duda se encuentran disponibles los canales oficiales de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Familia.