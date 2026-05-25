Fuerte sismo se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor ocurrió a las 17:52 horas de este lunes 25 de mayo en la región de Antofagasta.

Un sismo de 6,9 sacudió este lunes 25 de mayo a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 17:52 horas y se registró a 20 kilómetros al sureste de Calama.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros.





Tras el sismo, doce réplicas han remecido la zona norte del país.

4,3 a las 18:03 | 12 km al noreste de Calama

a las 18:03 | 12 km al noreste de Calama 4,2 a as 18:08 | 38 km al noreste de Calama

a as 18:08 | 38 km al noreste de Calama 3,9 a las 18:11 | 22 km al noreste de Calama

a las 18:11 | 22 km al noreste de Calama 3,4 a las 18:14 | 20 km al este de Calama

a las 18:14 | 20 km al este de Calama 3,4 a las 18:20 | 29 km al noreste de Calama

a las 18:20 | 29 km al noreste de Calama 3,0 a las 18:38 | 16 km al este de Calama

a las 18:38 | 16 km al este de Calama 2,7 a las 18:42 | 33 km al noreste de Calama

a las 18:42 | 33 km al noreste de Calama 2,9 a las 18:42 | 18 km al norte de Calama

a las 18:42 | 18 km al norte de Calama 2,8 a las 18:45 | 35 km al suroeste de Ollagüe

a las 18:45 | 35 km al suroeste de Ollagüe 2,5 a as 18:52 | 34 k m al noreste de Calama

a as 18:52 | 34 k m al noreste de Calama 2,7 a las 18:57 | 22 km al noreste de Calama

a las 18:57 | 22 km al noreste de Calama 3,3 a las 19:12 | 23 km al norte de Calama

Revisa videos del momento en que el sismo 6,9 sacudió a la zona norte del país