“Soy amiga de las dos”: Mayte Rodríguez sorprendió con opinión sobre Kika Silva y viudo de Javiera Suárez

La actriz reaccionó a las críticas en redes sociales y paneles de televisión sobre el romance entre la influencer y el doctor Cristián Arriagada.

Mayte Rodríguez sorprendió con una inesperada opinión sobre la relación entre Kika Silva y Cristián Arriagada, quienes confirmaron su romance después de una serie de rumores.

Todo surgió luego de que en el programa Zona de Estrellas se recordara una cercana amistad que habría existido entre Silva y la fallecida periodista Javiera Suárez, esposa de Arriagada hasta su muerte en 2019 producto de un cáncer.

En ese contexto, Rodríguez salió en defensa de la pareja y entregó una reflexión que rápidamente generó repercusión.

“ Permiso, yo soy amiga de las dos. Y creo… humilde opinión, para ser feliz y que sea genuino y honesto, está perfecto. No entiendo lo malo… a quien criaron de esta manera en este siglo. Lo veo hermoso”, expresó la actriz.





El romance de Kika Silva y Cristián Arriagada

Las palabras de Mayte Rodríguez fueron interpretadas como un respaldo directo a la relación entre Kika Silva y el viudo de Javiera Suárez, en medio de los comentarios que han surgido en redes sociales y paneles de farándula.

Uno de los cuestionamientos más recientes vino de Sonia Valenzuela, amiga de la madre de Suárez, Marilú Balbontín. A través de Instagram, comentó que “quizás así deje de colgarse del título de ‘viudo de’”.

“Una persona debería valer por quién es, por sus actos, por su verdad, no vivir eternamente sostenido por la historia de una mujer que ya no está”, indicó Sonia en un posteo del medio Infama donde se confirmaba el romance.