Cristian Arriagada en el centro de la polémica: Las acusaciones que enfrenta el viudo de Javiera Suárez

Desde una supuesta infidelidad mientras estaba casado hasta temas relacionados con su paternidad, los últimos días el médico ha enfrentado diversos cuestionamientos.

Una serie de acusaciones enfrenta hoy por hoy el médico Cristian Arriagada: desde infidelidades hasta temas relacionados con su paternidad, todo esto en medio del anuncio de su romance con Kika Silva.

Fue este viernes cuando el profesional, exmarido de la fallecida periodista Javiera Suárez, publicó una fotografía en Instagram con la que oficializó su relación con la modelo.

Con una simple fotografía de sus manos tomadas, un corazón y el nombre de la comunicadora, es que anunció en redes sociales que estaba nuevamente emparejado.

Acusaron a Arriagada de restringir contacto con su hijo

Pero no todo ha sido color de rosas para Arriagada: su ex nuera, Marilú Balbontín, mamá de Suárez, publicó una indirecta en Instagram que habría sido dirigda para su otrora yerno.

La polémica comenzó este jueves luego que publicara “Dios tarda, pero llega”, lo que muchos internautas interpretaron como una alusión a los dichos de Daniela Nicolás, expareja que lo tildó de “hombre malo y narcisista”.

Pero eso no fue todo, pues en esa misma publicación la médium Sonia Valenzuela intervino y reveló una serie de complicaciones que habría sufrido la madre de Suárez.

“Mi amiga Marilú sufrió en silencio.Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto”, acusó en la plataforma.

Respecto de los dichos de Daniela Nicolás, Sonia aludió a que “hoy muchas cosas están saliendo a la luz gracias a que otras personas se atrevieron a hablar y contar su verdad”.





Mamá de Fran Virgilio disparó contra “exyerno”

En ese mismo post, además del controversial comentario de Valenzuela, hubo otro escrito que acaparó titulares: la mamá de Francisca Virgilio aprovechó el espacio para lanzar un inesperado mensaje dirigido también a un exyerno.

“Lo mismo viví con mi yerno”, comenzó diciendo. “Arrogante, narciso, mala clase”, acusó, para luego celebrar: “¡Mi hija salió de ahí! Ya está empoderada…”.

Aunque decidió no mencionar nombres, muchos usuarios en la red social especularon que el dardo era para Karol Lucero, ex pareja de su hija, con quien terminó la relación por una infidelidad.

La supuesta infidelidad de Arriagada

Finalmente, quien también se sumó a la controversia para aportar supuestos nuevos antecedentes fue Adriana Barrientos, quien en el programa Zona de Estrellas aseguró que Arriagada intentó coquetear con otra mujer mientras estaba casado con Suárez.

“Él le escribía y le mandaba fueguitos por Instagram a una conocida mía y él estaba casado con la Javiera; estoy hablando de coqueteos de Instagram”, apuntó la panelista de farándula.

Continuó: “La Javiera encima; fueron días antes de que estuviéramos juntas para la gala del Festival de Viña, y ella estaba enferma”, precisó. “Una amiga va y me muestra el celular y me dice: “Mira, aquí tengo (mensajes) del doctor Arriagada“.