“Me da vergüenza”: Diputado Cretton acusa a senadores oficialistas de “ponerle precio a su voto” a favor de megarreforma del Gobierno

Sus declaraciones se dan a menos de un día de que el senador Alejandro Kusanovic (ind-rep) anunciara su voto en contra del proyecto argumentando una “deslealtad” del gobierno hacia su sector.

El diputado Eduardo Cretton (UDI) lanzó una dura crítica en redes en medio de la tensión política que rodea el plan de “Reconstrucción Nacional” impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que ya fue aprobado por la Cámara y ahora deberá ser revisado por el Senado.

A través de una publicación en X, el parlamentario cuestionó a integrantes del oficialismo que, según planteó, estarían condicionando su respaldo al proyecto a cambio de negociaciones políticas.

“Me da vergüenza ver senadores, supuestamente de derecha, poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional”, comenzó.

“Esa es la peor cara de la política: poner los intereses personales por sobre el bienestar de Chile”, finalizó el legislador.

Me da vergüenza ver senadores, supuestamente de derecha, poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional. Esa es la peor cara de la política: poner los intereses personales por sobre el bienestar de Chile. — Eduardo Cretton 🇨🇱 (@cretton15) May 23, 2026

Aumenta tensión por votación de megarreforma del Gobierno en el Senado

Aunque Cretton no mencionó nombres en su post, sus declaraciones surgen a un día de que el senador independiente Alejandro Kusanovic pusiera en duda su apoyo a la megarreforma del Ejecutivo.

El ex Renovación Nacional y actual parlamentario por Magallanes acusó falta de diálogo por parte del gobierno y cuestionó que las conversaciones se hayan realizado con otros sectores políticos, dejando fuera —según afirmó— a representantes de su región.

“El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda a espaldas del diputado Riquelme y mías“, criticó.

En ese contexto, el senador que apoyó la candidatura del actual mandatario, advirtió que podría rechazar la iniciativa si no existen gestos del Ejecutivo hacia Magallanes, incluyendo aclaraciones y medidas concretas para la zona, tensionando el avance del principal proyecto legislativo del oficialismo.