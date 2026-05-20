EN VIVO | Cámara aprueba en general megarreforma del presidente Kast: Ahora se vota en particular

La Cámara Baja vivirá una jornada clave este miércoles con la votación del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast. De ser aprobado, el Ejecutivo avanzaría con la iniciativa al Senado y cumpliría uno de sus principales objetivos políticos de cara a la Cuenta Pública.

Tras una larga y áspera discusión en sala, este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados vota en general y en particular hasta total despacho el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast.

La primera barrera legislativa fue sorteada por la iniciativa del Gobierno una vez fue aprobada la idea de legislar con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

La sesión de ayer se extendió por cerca de ocho horas y contempló 114 intervenciones de tres minutos de parte de los parlamentarios.

“Esperamos que, básicamente, el proyecto se apruebe en todas sus partes, tal como se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara”, declaró Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.





Día clave para megarreforma

Durante esta jornada se votará primero la idea de legislar. De aprobarse en general, se pasará a la votación del articulado y de las indicaciones que se declaren admisibles.

En total habrá 118 indicaciones presentadas que incluyen la renovación de enmiendas y votaciones separadas, por lo que, al igual que ayer, se espera una jornada maratónica en el hemiciclo.

La votación comenzará a las 10:00 horas y desde el Ejecutivo sacan cuentas alegres, ya que contaría con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar: Requiere 78 votos a favor y con el oficialismo ya suman 76 y a esos se podrían sumar los respaldos del PDG.

De aprobarse, el Gobierno avanzaría con la iniciativa a su segundo trámite constitucional en el Senado, cumpliendo con uno de sus principales objetivos políticos de cara a la Cuenta Pública el 1 de junio.

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