Acribillaron a hombre con más de 15 disparos en Pedro Aguirre Cerda: Bala alcanzó a mujer en local de sushi

Un auto con tres sujetos abordó a un hombre de 26 años cuando transitaba por la calle. En el lugar se propinaron más de 30 tiros, uno de los cuales alcanzó a una mujer que estaba en un local de comida rápida.

Un hombre murió acribillado y una mujer resultó herida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en calle La Fraternal, lugar donde -según testigos- habría llegado un automóvil con tres sujetos a bordo.

Uno de ellos habría descendido del vehículo y disparó más de 15 veces en contra de la víctima de 26 años, provocando su muerte en el lugar.





“Esta es una víctima que recibió diversos impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo y nos encontramos realizando las primeras diligencias con la Brigada de Homicidios y que se encuentra junto al laboratorio”, detalló la fiscal Nadia Mondiglio de la Fiscalía ECOH.

Una mujer que se encontraba al interior de un local de sushi también fue alcanzada por un impacto balístico en su pierna.

Posteriormente fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco, donde se encuentra fuera de riesgo vital.