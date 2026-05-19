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Gobierno confirma salida de ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini

El mandatario le habría comunicado esta decisión durante la tarde a los jefes de partido.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes, el presidente José Antonio Kast confirmó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, del gabinete ministerial.

Esto, tras una serie de cuestionamientos a ambas por su gestión durante las últimas semanas, incluyendo la interpelación a Steinert para pedir explicaciones sobre el plan de seguridad del gobierno.

Trinidad Steinert y Mara Sedini salen del gabinete ministerial

El jefe de Estado le habría comunicado esta decisión durante la tarde a los jefes de partido, haciendo oficial su decisión, a poco más de dos meses de iniciado su mandato.

A eso de las 20:00 horas está pactado el primer cambio de mando del gabinete ministerial, donde se revelará quiénes asumirán en ambas carteras.

Hasta el momento, se estima que solo el Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia tendrán cambios.

Finalmente, distintas autoridades están llegando al Palacio de la Moneda, incluyendo todos los integrantes del gabinete ministerial para asistir al cambio de mando.

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