“Tan lejos vino para mentir”: Mujer increpó a ministra Mara Sedini durante su visita a Rapa Nui

El tenso momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve a la vocera de Gobierno caminando y sonriendo hasta que una persona le lanzó una dura frase.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, protagonizó un tenso momento durante su visita a Rapa Nui, luego de ser increpada por una mujer.

El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve a la secretaria de Estado caminando y sonriendo hasta que una mujer le lanzó una dura frase.

“¿Tan lejos vino para mentir?” , lanzó la ciudadana. Tras escuchar el comentario, Sedini reaccionó con un breve “no, yo no miento”, mientras continuaba alejándose del lugar.





Posteriormente, la misma persona le reclamó por los recortes presupuestarios en el área de salud, tema que ha generado debate durante los últimos días.

Esto, luego de que se informara un ajuste de $413 mil millones en salud, medida que impactaría a más de 80 hospitales del país y equivaldría al 2,4% del financiamiento anual del sector.

Además, los recortes también afectarían al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con una disminución de más de $259 mil millones.

Así recibieron a Mara Sedini en Rapa Nui.

“Desde tan lejos que vino para mentir…”

🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/6Pa2THtwMP — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) May 15, 2026

La visita de la ministra Mara Sedini a Rapa Nui

En paralelo a la polémica, la ministra Sedini encabezó una conferencia de prensa en la isla, donde abordó distintos temas relacionados con las necesidades del territorio insular. En la instancia, puso énfasis en la seguridad y en el combate al tráfico de drogas.

“Sabemos que Rapa Nui enfrenta un ingreso de droga vía aérea y marítima. Lo estamos abordando con seriedad”, señaló la titular de Segegob, detallando que ya existen coordinaciones entre Carabineros, la PDI, Aduanas, la Armada y la Delegación Presidencial.

Finalmente, la vocera también apuntó contra la oposición, acusando una actitud “obstruccionista”. “A nosotros como Gobierno no nos va a frenar, nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir poniendo a los chilenos como prioridad”, cerró.