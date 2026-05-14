“Lo único que me deja tranquila…”: La emotiva separación de Steffi Méndez y su hijo que se quedará con su papá

La influencer expresó sus sentimientos luego de que Gio debiera quedar con su padre, luego de que ella calificara a su expareja como “manipulador, mitómano y terriblemente infeliz”.

Las últimas horas de Steffi Méndez han estado llenas de emociones. Su hijo de 2 años, Gio, debió viajar para estar unos días con su padre, Dante Lindhe.

La influencer durante las últimas horas ha expresado su preocupación y así lo dejó ver en sus historias de Instagram, donde lloró al revelar lo difícil que es para ella dejar ir al menor con su padre en pleno proceso judicial por la custodia.

Esto, debido a que ella calificó al de su hijo como “manipulador, mitómano y terriblemente infeliz”, por lo que dijo no estar cómoda al enviar al niño con él.





La emotiva historia de Steffi Méndez sobre el viaje de su hijo

“Te fuiste feliz y eso es lo único que me deja tranquila. Eres feliz, sabes que yo siempre seré feliz“, escribió ahora Steffi en sus redes sociales, junto a una selfie de despedida tras un largo periodo juntos.

Pese a los sentimientos que la aquejaban, siguió con el mensaje: “Buen viaje, mi vida. Pásalo increíble y aquí te estaré esperando en nuestro hogar, papito“.

“Gio, eres un niño noble, hermoso, alegre e inteligente. Mereces amor infinito de todos los que te rodean. Que papito Dios te bendiga y te proteja en todos sus pasos siempre”, cerró Steffi, aún emotiva por la despedida.

Revisa aquí la historia de Steffi Méndez: