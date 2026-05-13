“Manipulador, mitómano y terriblemente infeliz”: Steffi Méndez rompió en llanto y arremetió contra el padre de su hijo

“En el fondo odias a tu papá, aunque seas igualito a él y la paternidad que entregas es exactamente lo que viviste”, arremetió la influencer.

Steffi Méndez rompió en llanto en redes sociales y preocupó a sus seguidores tras publicar una serie de historias donde arremete contra el padre de su hijo, Dante Lindhe.

Según explicó la influencer, el pequeño debe viajar a ver a Lindhe por unos días, mientras se encuentra enfermo, y se sinceró sobre lo que este proceso significa para ella.





¿Qué dijo Steffi Méndez?

“Se va mañana mi hijo por unos días; sé que lo va a pasar bien, pero me cuesta tanto dejarlo ir. La noche antes es como el peor momento (…) Estos son los momentos más duros”, señaló Steffi.

En esa misma línea, agregó: “Tengo tantas preguntas de por qué yo no puedo ser feliz, o por qué yo no puedo estar tranquila, o por qué, ¿qué le he hecho yo? No le he hecho absolutamente nada”.

La influencer explicó que aprovecha estos momentos en soledad para poder llorar y desahogar sus emociones.

Steffi se encuentra hace meses atravesando un complejo momento judicial para regularizar todo lo relacionado a su hijo con el padre de él.

“Él tiene derecho a sus dos padres, pero te juro que cada vez me cuesta más, sobre todo ahora que lleva tanto tiempo en casa conmigo y ha estado enfermito estos días. Nadie lo amará y nadie lo cuidará como yo”, comentó Méndez.

Minutos más tarde publicó otro registro donde escribió: “Sin rencor porque tu mamá vive defendiéndote, sabiendo que ella pasó por lo mismo que yo”.

“En el fondo odias a tu papá, aunque seas igualito a él y la paternidad que entregas es exactamente lo que viviste”, arremetió la influencer.

Asimismo, agregó: “No te respetas y no respetas a nadie. Eres manipulador, mitómano y terriblemente infeliz. Vives de las apariencias. Te falta educación, amor propio y valores”.

“A mi hijo no le dejé la imagen de mamá y papá juntos, pero le dejé algo más valioso. La enseñanza de no quedarse donde duele, donde el respeto falta y la paz se pierde, y eso es mucho más valioso. Te amo, hijo mío”, concluyó.

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