Tras Alerta Oncológica: Isapres deberán dar acceso inmediato y asegurar medicamentos a pacientes con cáncer

Entre las nuevas obligaciones de las aseguradoras están informar de exámenes preventivos y contar con canales de información disponibles las 24 horas del día.

Ante la Alerta Sanitaria Oncológica instruida por el Ministerio de Salud, este miércoles se dio a conocer que las Isapres deberán dar acceso inmediato a pacientes con cáncer que requieran tratamiento.

La instrucción actual permitirá que las entidades se vean obligadas a asegurarle al paciente cuatro puntos claves, los que permitirán no solo agilizar el ingreso al tratamiento, sino que también asegurar económicamente a los pacientes cuando la isapre a la que esté afiliado no responda.

Nuevas obligaciones de las Isapres en pacientes con cáncer

Acceso inmediato al tratamiento

Destinado a aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados por un médico inscrito en isapre, la institución deberá autorizar de forma inmediata el ingreso de la persona tratante a la Red GES para empezar con el tratamiento que necesite.





Entrega de medicamentos oportunamente

Desde ahora, la Isapre tendrá 48 horas para despachar gratuitamente al domicilio del paciente los medicamentos para su tratamiento oncológico, en caso de que la farmacia con convenio no lo pueda entregar inmediatamente.

De no respetarse el plazo, el paciente podrá comprar el fármaco en la farmacia de su elección y la Isapre deberá reembolsarlo en máximo 3 días, sin realizar trámites adicionales.

Exámenes preventivos gratis y canales de difusión 24/7

Según la instrucción de la Superintendencia de Salud, las isapres deberán contar con un call center activo de lunes a domingo, las 24 horas del día. Asimismo, deberán tener en su sitio web un apartado para la Alerta Sanitaria Oncológica y las funciones que esta permite.





Respecto a exámenes preventivos, las isapres deberán difundir los beneficios del Examen de Medicina Preventiva (EMP) y del Plan Preventivo de Isapres (PPI), además, las afiliadas de entre 50 y 59 años podrán acceder a una mamografía gratis sin necesidad de orden médica.

Activación de coberturas CAEC

Para los tipos de cáncer que no son cubiertos por el GES, existe la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), la cual ahora deberá ser informada a todos los pacientes que puedan requerirla, ya sea al momento del diagnóstico, al pedir un presupuesto, etc.