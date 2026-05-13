Parejas casadas reciben $463.166: Revisa si puedes acceder al bono Bodas de Oro

El beneficio económico se entrega en partes iguales, es decir, $231.583 cada uno. Conoce los requisitos para recibir el monto acá.

Por estar casado o casada puedes acceder al Bono Bodas de Oro. Las parejas que demuestren 50 años de matrimonio reciben los de $463.166 .

Se trata de un beneficio económico que se entrega una sola vez en partes iguales ($231.583 cada uno) y debe ser solicitado por ambos cónyuges.

¿Qué matrimonios pueden acceder al Bono Bodas de Oro?

Para recibir el aporte estatal, las parejas que demuestren estar casados durante 50 años deben cumplir además con otros requisitos:

No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal)

(término del matrimonio por cualquier causa legal) Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares

de la población según el Registro Social de Hogares Convivir en el mismo hogar

Acreditar residencia en territorio nacional por un período de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores





También tienen derecho al Bono Bodas de Oro las personas viudas que:

Su cónyuge haya fallecido tras cumplir 50 años de matrimonio, en el año de plazo para solicitar el bono

para solicitar el bono Su cónyuge falleció durante la tramitación del beneficio

En el caso de las parejas que celebraron su matrimonio en otro país, deben estar inscritos en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago para acceder al Bono Bodas de Oro.

Cumplí 50 años de matrimonio ¿Cómo solicito el beneficio?

Si una pareja desea realizar el trámite para recibir el monto de $463.166, pueden hacerlo acercándote a una sucursal de ChileAtiende con su cédula de identidad.

Además tienen la opción de efectuarlo vía videoatención, enviando por correo una fotografía de la cédula de identidad por ambos lados y los datos de sus cuentas bancarias para recibir el pago.

Antes de pedir el Bono Bodas de Oro, ChileAtiende recomienda llamar a su call center al 101 para corroborar que sean beneficiarios.