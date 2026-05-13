“Deseo lo más…”: Madre de Cangri reaccionó al anuncio de matrimonio de Araceli Díaz, la expareja de su hijo

La mujer conmovió a los internautas con el mensaje que publicó tras darse a conocer la noticia.

Este martes, Leonor Bravo, madre de “El Cangri”, cuyo nombre de pila es Sebastián Leiva, reaccionó a la noticia de matrimonio de Aracely Díaz, expareja de su hijo.

Tras la muerte del cantante, Araceli se dedicó al cuidado de la hija que tienen en común, Josefa, creando una gran comunidad en redes sociales y en febrero de 2025 confirmó que había encontrado el amor nuevamente.





¿Qué dijo la mamá de Cangri?

La relación se consolidó y el pasado domingo, Araceli reveló que se iba a casar: “Y mi respuesta es y será siempre sí”, escribió la joven.

Díaz acompañó la publicación con una serie de fotografías de la pedida de matrimonio, e incluso el mejor amigo de Cangri, Dash, reaccionó a la feliz noticia con un “me gusta”.

En esa misma línea, la madre del fallecido cantante, Leonor Bravo, también le dio su bendición a la feliz pareja: “Muchas felicidades, deseo lo más bello de la vida para ustedes, qué hermoso es el amor “.

Sebastián Leiva murió el 24 de febrero de 2019 en el desierto en Bolivia. Meses más tarde nació Josefa, su hija en común.

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