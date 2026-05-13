Gobierno cambió su propuesta de sueldo mínimo: El nuevo monto que dio importante paso en el Congreso

Tras las negociaciones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ejecutivo ingresó una nueva indicación que modificó el reajuste original. Revisa la cifra aprobada y qué viene ahora.

Este martes el proyecto de reajuste al salario mínimo fue aprobado en general por 12 a favor y 1 en contra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La novedad de la jornada fue que el Gobierno presentó una nueva propuesta con la que aumentó la cifra que inicialmente planteó la semana pasada en la iniciativa original.

En la primera incursión, el Ejecutivo contemplaba subir el ingreso mínimo mensual desde los actuales $539.000 a $546.546, equivalente a un alza de $7.546.

Ahora, tras las negociaciones en la Comisión, el Gobierno ingresó una nueva indicación que elevaría el reajuste total a $14.553, incrementando el monto en un 2,7%.



