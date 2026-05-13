La propuesta técnica incluida como indicación en la Megarreforma propone tramos de alivio financiero según estado de pago de las cuotas de la morosidad. Revisa los criterios y cómo funcionaría en caso de que sea aprobada el Congreso.

Dentro de la llamada megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast que fue ingresada al Congreso, se incluyó una nueva indicación que apunta a una condonación parcial de ciertas deudas del Crédito Aval del Estado (CAE).

Esta eventual acción estaría a cargo de la Tesorería General de la República (TGR).

Se trata del artículo 34 transitorio, el que indica: “Facúltase a la Tesorería General de la República (TGR) para dar facilidades de pago respecto de los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo de la Ley N° 20.027, en los que se haya hecho efectiva la garantía estatal, ya sea total o parcialmente“.

¿Qué beneficios entregaría la TGR a morosos del CAE?

La medida aplica exclusivamente a deudores cuya garantía estatal ya fue ejecutada y cuya deuda está hoy en manos de la Tesorería General de la República (TGR). No aplica a quienes deben a los bancos, ni a futuros deudores de Tesorería.

Dichas facilidades consisten en:

Facilidades de pago : Hasta 48 cuotas mensuales con montos mínimos a pagar, los cuales serán definidos por la entidad en plazos anunciados por esta misma, según la deuda total y el nivel de ingresos de la persona.

: Hasta 48 cuotas mensuales con montos mínimos a pagar, los cuales serán definidos por la entidad en plazos anunciados por esta misma, según la deuda total y el nivel de ingresos de la persona. Congelamiento de la deuda : Al suscribirse al convenio, la deuda dejaría de reajustarse en UTM y pasando a estar en pesos chilenos. Asimismo, no se aplicarían nuevos intereses ni reajuste durante el convenio.

: Al suscribirse al convenio, la deuda dejaría de reajustarse en UTM y pasando a estar en pesos chilenos. Asimismo, no se aplicarían nuevos intereses ni reajuste durante el convenio. Condonación parcial de saldo restante: Una vez se venza el plazo del convenio, o haya sido pagada la última cuota, si queda un remanente, la TGR puede extinguirlo, total o parcialmente.





¿Qué pasa con el pago en cuotas?

El cobro del CAE continúa con normalidad, ya que el deudor debe pagar el 100% de las cuotas de su convenio, señalan desde el Ejecutivo.

Solo una vez cumplido íntegramente ese pago, la TGR podrá ejercer una facultad sobre el saldo remanente , o sea sobre el saldo que se explica por la variación de la inflación durante el período de pago.

Cómo acceder a la posible condonación parcial de la deud

Desde el Ministerio de Hacienda subrayan existen tres tramos posibles de condonación parcial (100%, 90%, 70%), los que “son techos máximos, no montos garantizados”, ya que será la propia TGR la que determine el monto según los siguientes criterios:

Comportamiento de pago

Monto adeudado

Capacidad de pago.

En tanto que quiénes podrían acceder a los tramos de condonación parcial son:

Hasta 100% del saldo restante: Disponible para quienes paguen todas las cuotas de forma íntegra y puntual.

del saldo restante: Disponible para quienes paguen todas las cuotas de forma íntegra y puntual. Hasta 90% del saldo restante: Disponible para quienes tengan incumplimientos “menores” por la TGR.

del saldo restante: Disponible para quienes tengan incumplimientos “menores” por la TGR. Hasta 70% del saldo restante: Disponible para otros incumplimientos evaluados por Tesorería.

Cabe destacar que para acceder a cualquiera de estos porcentajes de condonación, el deudor deberá tener pagado un número mínimo de cuotas, de un máximo de 48, las que serán definidas por la TGR.

Junto a esto, desde la cartera liderada por Jorge Quiroz recuerdan que esta es una indicación legislativa que aún está en trámite en el Congreso, por lo que en caso de ser aprobado, la TGR tendrá esta facultad por un plazo de solo 90 días corridos desde la publicación en el Diario Oficial.