Del alza de los combustibles al no respaldo a Bachelet: Los hitos más relevantes en dos meses de gobierno de José Antonio Kast

Durante esta jornada y en el marco de un consejo de gabinete al comenzar su tercer mes de gestión, el mandatario afirmó que su gobierno va por buen camino.

Este lunes 11 de mayo, José Antonio Kast cumplió dos meses como presidente de la República. Durante este periodo, el mandatario ha enfrentado varios inconvenientes, donde a pesar de eso, se mostró positivo.

De hecho, durante esta jornada y en el marco de un consejo de gabinete al comenzar su tercer mes de gestión afirmó que su gobierno va por buen camino.

Kast partió destacando el trabajo de sus ministros y el despliegue territorial que han realizado: “Cada vez que veo los resúmenes semanales que hacen de las actividades, digo: ‘Vamos por un buen camino'”.

Los acontecimientos a dos meses del gobierno de Kast

Alza de los combustibles

El 23 de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una histórica alza en los precios de los combustibles. El titular de la cartera indicó que este ajuste se debía al complejo escenario internacional. La gasolina de 93 octanos registró un alza de $370 por litro, mientras que el diésel aumentó $570.

Esta situación generó un gran malestar en la población, donde automovilistas repletaron las bencineras antes del alza e incluso se dieron manifestaciones en contra del gobierno y José Antonio Kast sufrió una fuerte baja de aprobación en las encuestas.

Contraloría responde por publicación de “Estado de quiebra”

El pasado 29 de abril, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) a iniciar un sumario tras detectar irregularidades en la publicación que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. El ente señaló que la cartera debe ajustarse estrictamente a los principios de probidad, transparencia y al deber de entregar información verificada, correcta y oportuna.

Gobierno no respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El 24 de marzo, desde el gobierno comunicaron la decisión que Chile no respaldará la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

A través de un comunicado señalaron que “el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas”.

En dicho escrito se agregó: “Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Almuerzo en La Moneda

En abril, Contraloría ofició a Presidencia por el almuerzo que lideró el presidente José Antonio Kast en uno de los salones de La Moneda y que tuvo como invitados a excompañeros del mandatario en la carrera de Derecho de la Universidad Católica.

El ente fiscalizador acogió el requerimiento ingresado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Nelson Venegas por presunto uso de recursos públicos.

Luego que se hiciera público el almuerzo en el palacio presidencial, el mandatario hizo un mea culpa. “Uno puede cometer errores por desconocimiento, está claro que yo cometí uno. No se volverá a repetir, así que no se preocupe. Ahora nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”.

Ataque a ministra Lincolao

El 8 de abril, y durante una visita a la Universidad Austral de Chile, la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, fue agredida por alumnos de la institución.

La autoridad debió abandonar el lugar bajo insultos y hasta fue rociada con agua. Además, y debido a las hostilidades por su presencia, el vehículo en el que viajaba debió partir con una de sus puertas abiertas.

Tras esto, y solo horas después, el presidente Kast y acompañado de otros ministros entregó su apoyo a Lincolao y repudió el ataque.

Cruce entre ministros

A finales de abril, se produce un cruce entre ministros luego de las directas declaraciones de Iván Poduje, titular de Vivienda y Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

“Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más, entre muchos de los que hay”, dijo Poduje tras posibles recortes en el ministerio.

Tras esto Kast desdramatizó el hecho, señalando que en su gabinete hay conversaciones, discusiones y planteamientos de mejora.

Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social

El 23 de abril, en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Esta iniciativa apunta a recuperar el empleo, dinamizar la economía, reconstruir hogares destruidos por incendios y, al mismo tiempo, aplicar medidas concretas para favorecer directamente a la clase media y las familias más vulnerables del país.

La actividad contó con la participación de los ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Segpres, José García Ruminot; de Hacienda, Jorge Quiroz; la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini; la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje.