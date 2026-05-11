“Estoy rota completa”: Adriana Barrientos publicó sensible mensaje del Día de la Madre a 6 meses de la muerte de su perrita

Asia murió el pasado 11 de noviembre de 2025 y Adriana se sinceró sobre su proceso de duelo.

Este lunes, Adriana Barrientos publicó un sensible mensaje por el Día de las Madres, donde recordó a Asia, su perrita que murió en noviembre de 2025.

Esto, debido a que este 11 de mayo se cumplen 6 meses desde el fallecimiento y Adriana se sinceró sobre su proceso de duelo.





¿Qué dijo Adriana Barrientos?

“Mi ropa ya no tiene pelitos y mi vida perdió alegría; te amo, hijita, estoy rota completa”, escribió Adriana en su cuenta de Instagram.

La panelista de farándula compartió una serie de registros en distintas etapas de la vida de Asia y agregó: “6 meses sin ti. Dios se llevó el amor más grande que tuve en mi vida”.

Finalmente, Barrientos concluyó: “Día de la Madre sin ti”, junto a un video de su perrita en su coche de paseo.

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