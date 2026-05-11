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“Estoy rota completa”: Adriana Barrientos publicó sensible mensaje del Día de la Madre a 6 meses de la muerte de su perrita

Asia murió el pasado 11 de noviembre de 2025 y Adriana se sinceró sobre su proceso de duelo.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este lunes, Adriana Barrientos publicó un sensible mensaje por el Día de las Madres, donde recordó a Asia, su perrita que murió en noviembre de 2025.

Esto, debido a que este 11 de mayo se cumplen 6 meses desde el fallecimiento y Adriana se sinceró sobre su proceso de duelo.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

“Mi ropa ya no tiene pelitos y mi vida perdió alegría; te amo, hijita, estoy rota completa”, escribió Adriana en su cuenta de Instagram.

La panelista de farándula compartió una serie de registros en distintas etapas de la vida de Asia y agregó: “6 meses sin ti. Dios se llevó el amor más grande que tuve en mi vida”.

Finalmente, Barrientos concluyó: “Día de la Madre sin ti”, junto a un video de su perrita en su coche de paseo.

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