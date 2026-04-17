“El pobre hombre no se podía ni el…”: Diego Pánico expuso a Francisco Kaminski a los besos con su nueva pareja

La situación se dio en el cumpleaños de Adriana Barrientos, donde Kaminski estuvo abrazado y besando a quien sería Stephanie Finney. Además, se le ve bailando en la pista.

Diego Pánico causó revuelo en redes sociales durante la madrugada de este viernes tras exponer una serie de videos donde Francisco Kaminski aparece a los besos con su nueva conquista.

La situación se generó en la celebración de cumpleaños de Adriana Barrientos y el influencer recibió críticas de quienes acusan “falta de lealtad” hacia Adriana, por lo que expuso inéditos detalles.





¿Qué pasó con Diego Pánico?

En los registros de la celebración de cumpleaños aparece Adriana junto a una torta, a punto de soplar las velas, cuando Diego se enfoca a sí mismo frente a su teléfono y dice: “Enhorabuena, tía, feliz cumpleaños, amiguita”.

Francisco aparece atrás de él y hace el amago de acercarse, pero al ver la cámara se retira, mientras que en el siguiente video, Diego baila y de fondo se ve a Kaminski abrazado y a los besos con su nueva pareja.

Esta mujer sería Stephanie Finney, con quien lleva cerca de dos semanas de relación, según detalló Barrientos.

Lo mismo ocurre en los registros que le siguen, donde se ve al animador junto a la mujer o con la camisa abierta bailando en la pista.

“Creo que la embarré”, aseguró Diego, quien habría recibido una serie de críticas por exponer esta situación durante el cumpleaños de su amiga.

Es por ello que explicó: “Me dio pena; yo no soy chismoso ni nada, yo jamás le haría daño a la Adri o algo así (…) Juro por mi vida que yo no vi a ese caballero atrás mío”.

Luego, el influencer expuso que Kaminski “me dice algo en el oído que ustedes no escucharon porque nadie se detuvo a ver eso”.

“La gente me dice: ‘Tú actuaste esto’ ¡¿De a dónde?! Si el pobre hombre no se podía ni el c…”, concluyó.

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