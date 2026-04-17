“¡Investiga, po’, mujer!”: Francisco Kaminski vivió su día de furia tras audiencia por estafa y giro doloso de cheques

El animador reiteró su inocencia y aseguró que no le debe dinero a nadie, insistiendo en que la causa fue cerrada.

Este jueves, Francisco Kaminski llegó hasta los Tribunales de Justicia para una audiencia por acusaciones de estafa y giro doloso de cheques.

La situación lo puso en la palestra nuevamente, dado que el animador había mantenido un bajo perfil desde el término de su relación con Camila Andrade y, al ser captado por la prensa, arremetió con todo.





¿Qué dijo Francisco Kaminski?

El día de furia de Kaminski comenzó ad portas de entrar a la audiencia, cuando una serie de periodistas ingresó con él al ascensor al interior del Centro de Justicia.

“¿Por qué tengo que hablar? Yo no soy público”, comenzó diciendo el animador, quien además agregó: “Yo estoy bien, les agradezco la preocupación de todo corazón. Estoy tranquilo, sé quién soy y sé lo que estoy haciendo. Yo no debo lo que ustedes dicen, por favor, investiguen y no hablen tanta mentira”.

Ante la insistencia en las preguntas, Kaminski explotó y arremetió: “¡¿De qué cuotas me estás hablando?! ¡Investiga! ¡Investiga! ¡Investiga, po’, mujer! Si yo también soy periodista. Es que estás mal informada, poh. Estás informando mal”.

Tras la audiencia, en un tono más calmado, Francisco conversó con la prensa en el lugar y reiteró que es inocente: “Investiguen, dejen de hablar tonteras. Quedó sin efecto la causa. Investiguen, yo no le debo a nadie”.

“No saben ni de lo que están hablando, por favor. Vengo a un acuerdo reparatorio, por algo que está al día”, aseguró.

Finalmente, concluyó: “Ustedes no saben nada. Yo estoy bien, muchachos, sé quién soy, pero investiguen, por favor, no hablen mentiras”, y se retiró de Tribunales.