Impacto por muerte de leyenda del rock en Argentina: Tenía Parkinson y falleció en su hogar

Carlos Alberto Solari, más conocido como el “Indio” y exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, perdió la vida este viernes 5 de junio.

En la mañana de este viernes 5 de junio, se confirmó la muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el “Indio” y exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cantante, de muy bajo perfil y nula relación con los medios de comunicación, falleció en su casa ubicada en Parque Leloir, localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Solari, quien había aparecido por públicamente por última vez en enero a través de un mensaje cuando fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires, es considerado una leyenda del rock argentino y dejó un legado que trasciende generaciones y estilos.

En marzo de 2016, Solari confirmó que padecía Parkinson, por este motivo, su último concierto en vivo fue en 2017. A partir de ahí se dedicó al trabajo de estudio y publicación de libros.

“Indio” Solari y “Los Redondos”

La banda se transformó en una de las más influyentes en la historia del rock argentino desde su aparición en la década de los 70, donde rápidamente cruzaron fronteras para transformarse en un fenómeno cultural en Sudamérica.

Entre sus canciones más famosas y exitosas se encuentran “Ji Ji Ji”, “Un poco de amor francés”, “La bestia pop”, “El pibe de los astilleros” y “La hija del fletero”, entre otras.