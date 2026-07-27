Niña de 7 años fue apuñalada por otra estudiante en el baño de su colegio en La Granja

Según información preliminar, la menor habría ido al baño en medio de la clase y en ese lugar habría sido apuñalada en al menos nueve ocasiones por otra estudiante de octavo básico.

La jornada de este lunes, una niña de 7 años fue apuñalada en nuevo ocasiones interior la Escuela Islas de Chile de la comuna de La Granja, en la región Metropolitana.

La presunta autora del ataque sería otra estudiante de 13 año de octavo básico, quien habría atacado a la menor en uno de los baños del colegio con arma cortopunzante.

Según información preliminar, el hecho se habría producido cuando la niña de 7 años, que cursa segundo básico, se encontraba realizando educación física.





En medio de la clase se dirigió hasta los baños del recinto, lugar donde fue alcanzada por la alumna de 13 que le propinó nueve puñaladas.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Escuela adoptó medidas de protección

A través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales, la Escuela Básica Islas de Chile confirmó lo ocurrido al interior del establecimiento durante la jornada y lo calificaron como “una situación grave de violencia hacia un estudiante”.

De acuerdo a lo que informaron, la situación fue contenido “de manera inmediata por funcionarios de la escuela, priorizándose en todo momento la protección y el bienestar de quienes se vieron involucrados”.

En esa línea, aseguraron que se otrogó atención y contención, se activó el Seguro Escolar y “se efectuó el acompañamiento al centro asistencial correspondiente para la evaluación de salud respectiva”.

También dieron cuenta de la activación del protocolo institucional de actuación frente a situaciones de violencia escolar y recalcaron que han “adoptado todas las medidas de protección, resguardo, comunicación y seguimiento que resultan exigibles conforme a la normativa vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar”.

“Como comunidad educativa, rechazamos categóricamente toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con una convivencia respetuosa, segura y protectora para todos nuestros estudiantes”, finalizaron.