“En Chile tienes que respetar”: Belén Hidalgo recibió críticas tras reclamo por exigencia de Carabineros

Mediante una publicación que realizó en su cuenta de X, la exmodelo argentina aseguró que su camioneta no necesitaba cadenas para subir a la nieve.

La exmodelo Belén Hidalgo causó repercusión en redes sociales luego de publicar un video donde expuso su molestia por un requisito que debió cumplir mientras se dirigía a la nieve.

A través de su cuenta de X, la exesposa de Miguel “Negro” Piñera se grabó mientras instalaba cadenas en su camioneta Raptor, luego que fuera exigido por funcionarios de Carabineros.

Sin embargo, esto no fue del total agrado para la argentina: “Subiendo a la nieve los Carabineros me obligaron a colocar cadenas, si no, no podía subir”, explicó en la plataforma.

Luego, continuó con su reclamo al mencionar el modelo de su vehículo, en alusión a que no necesitaría estos implementos para subir a la montaña: “El colmo para una Raptor, ¿no?“, añadió.





Usuarios justificaron uso obligatorio de cadenas

El registro no pasó desapercibido y, con más de 380 mil reproducciones, muchos internautas defendieron la medida, que es obligatoria en el país, al señalar que previene accidentes al resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores.

“La Raptor de por sí es capaz de hacer el camino con nieve. Lo que no hay cómo saber es tu experiencia y habilidad manejando en esas condiciones, y ante eso es mejor prevenir que lamentar. Así que a poner cadenas”, manifestó un usuario de X.

“Tener tracción 4×4 ayuda a avanzar, pero no te salva de derrapar al frenar sobre hielo negro. Las cadenas rompen esa capa congelada que el neumático no puede. Carabineros hace su pega para evitar tragedias en la ruta”, explicó otro internauta.

Otra cuenta también comentó: “En Chile tienes que respetar las leyes. Son o deberían ser para todos por igual, ¿no sé porqué razón crees que contigo sería distinto ? No eres especial”.

Vale mencionar que el porte de cadenas es obligatorio en rutas cordilleranas (como el camino a los centros de esquí) cuando hay alertas preventivas o hielo en la vía.

Mira el video a continuación: