Impactante registro: Camión del Ejército choca y destruye casa en Antilhue

Por causas que aún se desconocen, un camión del Ejército impactó a una vivienda en la región de Los Ríos.

Un grave accidente ocurrió durante esta jornada en el sur del país, más precisamente en Antilhue, comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos.

Ahí, y por causas que aún se desconocen, un camión del Ejército impactó a una vivienda, destruyendo gran parte de su infraestructura.





El medio local Informa Al Minuto, publicó que de manera preliminar se reportan tres personas lesionadas producto de lo ocurrido.