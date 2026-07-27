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Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a un trabajo programado.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 10 horas varias horas. 

La compañía indicó que la comuna afectada será Lo Barnechea. 

Revisa la zona afectada por corte de agua en Santiago

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 del lunes 27 de julio hasta las 01:00 del martes 28.
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