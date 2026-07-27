Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a un trabajo programado.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 10 horas varias horas.

La compañía indicó que la comuna afectada será Lo Barnechea.





Revisa la zona afectada por corte de agua en Santiago