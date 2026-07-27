AHORA | Fiscalía confirma que Naya Fácil será investigada tras video manejando sobre los 200 km/h

En carreteras, la normativa indica que el máximo de velocidad fluctúa entre 100 y 120 km/h dependiendo de la cantidad de vías.

Este lunes, Fiscalía confirmó que abrirá una investigación contra Naya Fácil, luego de que la influencer fuese grabada manejando a 206 km/h en una carretera.

Los hechos ocurrieron este domingo, luego de que la influencer viajara hacia el Cajón del Maipo en su vehículo marca Tesla modelo Cybertruck, el que puede alcanzar los 100 km en 2,6 segundos.





Fiscalía abre investigación contra Naya Fácil

Al respecto, Fiscalía detalló que la investigación penal es por el delito de conducción temeraria y Carabineros estará a cargo de las diligencias.

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