Carlita Inostroza se retracta de polémicos dichos sobre penthouse de Naya Fácil: “No fue correcto sacar el pasado”

La influencer y comediante reaccionó al descargo de Naya, quien la acusó de “denostarla” tras comentar la compra de su penthouse en Las Condes.

La influencer y comediante Carla Inostroza respondió este viernes al descargo de Naya Fácil en redes sociales, donde la acusó de “denostarla” tras recordar polémicos episodios de su pasado y la compra de su penthouse en Las Condes.

A través de sus historias de Instagram, Carlita compartió un extracto del episodio del podcast Cállate y Escucha que originó la controversia, destacando que también hubo comentarios positivos hacia Naya que no fueron ampliamente difundidos.

En el registro compartido por la influencer, se le escucha valorando el éxito económico de Naya Fácil. “Lo encuentro igual bacán, ¿cachai? Podemos decir muchas hue…, pero la hue… es viva y se compró un penthouse, y esa hue… es admirable. Ella sabe generar plata”, señaló en el capítulo.





En la misma publicación, Carlita realizó una autocrítica respecto a lo ocurrido. “Lo que no se vio del podcast. A veces con el humor podemos pasar a llevar a la gente. Pido disculpas a todas las personas que pasé a llevar con lo que dijimos, no estuvo correcto sacar el pasado y me arrepiento ”, escribió.

Posteriormente, agregó: “No me voy a intentar justificar con nada, asumo lo que dije y asumo la responsabilidad a las personas que pasé a llevar”, afirmó.

El origen de la controversia

La declaración llega después de que Naya Fácil publicara una serie de historias en las que cuestionó duramente a Carlita Inostroza y a su compañero de podcast, Andrés Figueroa, por bromear sobre su pasado al comentar la compra de su millonario departamento en Las Condes.

“A ellos dos les digo que no me arrepiento de nada de mi pasado. Estoy orgullosa de ser la mujer que soy hoy en día”, afirmó la popular influencer.

Asimismo, señaló que “no tengo que andar hablando del miembro masculino ni femenino para hacerme la graciosa. Sí, fui chana, pero yo me superé y me mejoré; algunos se quedan ahí”.