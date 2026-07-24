“Dele denostándome”: Naya Fácil explota contra popular influencer tras comentarios sobre su penthouse

La creadora de contenido aseguró estar “agotada” de las críticas que han surgido en torno a su nueva propiedad. “No me arrepiento de nada de mi pasado”, afirmó.

Naya Fácil utilizó sus redes sociales para responder duramente a una popular influencer y comediante, luego de que esta comentara la reciente compra del penthouse que adquirió en la comuna de Las Condes.

La creadora de contenido aseguró estar cansada de los comentarios que han surgido en torno a su nueva propiedad y aprovechó de cuestionar a quienes, según ella, continúan sacando a relucir episodios de su pasado para generar contenido en redes sociales.

Naya Fácil en guerra contra popular influencer

A través de sus historias de Instagram, Naya recordó un episodio ocurrido años atrás relacionado con el cantante Matt Hunter, pareja de la influencer Carla Inostroza.

“Tenía antes a una amiga que le gustaba Matt Hunter, lo contraté de sorpresa para su cumpleaños. Matt Hunter me cobró 800 lucas por ir al cumpleaños de mi amiga”, relató.

Luego explicó por qué decidió referirse al tema. “Y ahora veo que la polola que, por lo demás, me conoce y sabe que fue al cumpleaños, dele denostándome y de manera ‘chistosa’. Eso no es humor, de hecho, es fomísimo”, lanzó.

La influencer también criticó el contenido que realiza Inostroza. “¿Cuál es la idea de sacar el pasado de alguien? No entiendo. Me puse a ver su perfil y sólo habla del miembro masculino, ese es el humor de ella”, afirmó.

Además, agregó: “Estoy agotada de este tipo de tiktokers o youtubers, no sé qué se creen sacando el pasado y creyendo que es chistoso”.





El comentario que molestó a Naya Fácil

El descargo surgió luego de que, en un reciente capítulo del podcast Cállate y Escucha, Carlita comentara la compra del penthouse de Naya.

“¿Cachaste lo de Naya Fácil?”, preguntó durante la conversación. Posteriormente, al abordar el valor de la propiedad, tanto ella como Andrés Figueroa -conductor del podcast- realizaron bromas relacionadas con el pasado de la creadora de contenido.

Tras ver esos comentarios, Naya publicó una segunda historia en la que profundizó su respuesta. “A ellos dos les digo que no me arrepiento de nada de mi pasado . Estoy orgullosa de ser la mujer que soy hoy en día”, expresó.

“No tengo que andar hablando del miembro masculino ni femenino para hacerme la graciosa. Sí, fui chana, pero yo me superé y me mejoré; algunos se quedan ahí”, sostuvo.

Finalmente, respondió a las referencias sobre el dinero que ha ganado durante los últimos años, destacando las ayudas solidarias que ha realizado.

“Gasté millones para ayudar a la gente del norte, del sur y no me duele. Así como yo me doy mis lujos, también aporto y dudo que ustedes aporten en algo, porque no los he visto aportando en cosas que yo sepa”, remató.

Cabe mencionar que, durante la mañana de este viernes, Carlita pidió disculpas a Naya Fácil por sus declaraciones. “No estuvo correcto sacar el pasado y me arrepiento”, señaló.

“No me voy a intentar justificar con nada, asumo lo que dije y asumo la responsabilidad a las personas que pasé a llevar”, agregó la comediante.