Destapan insólito monto que cobraría “El Chino” por una entrevista tras rescate en Cajón del Maipo

Durante la reciente edición de Plan Perfecto, el periodista Patricio Sotomayor sorprendió al revelar el monto que estaría cobrando por conceder entrevistas a los medios de comunicación.

La historia de los tres rescatados del Cajón del Maipo sigue sumando capítulos. Esta vez, fue en el programa Plan Perfecto de Chilevisión donde surgió una inesperada revelación relacionada con Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, y su pareja.

Durante la edición de este jueves, el panel abordó las repercusiones que ha dejado el mediático caso y fue el periodista Patricio Sotomayor quien sorprendió al asegurar que ambos estarían cobrando por conceder entrevistas a los medios de comunicación.

“Están cobrando por entrevistas. El Chino y su señora se pusieron en contacto no con Patovisión, sino con la producción de este programa, porque yo no tengo plata”, comentó el panelista, despertando de inmediato la curiosidad de sus compañeros.

Ante la consulta sobre la cifra que estarían solicitando, Sotomayor respondió sin rodeos: “ Piden 1 millón de pesos por la entrevista . Un millón a cada uno“.

Reacciones por cobro de “El Chino” por entrevista

La revelación generó sorpresa entre los integrantes del espacio, considerando la alta exposición mediática que ha tenido el caso desde que se confirmó el hallazgo con vida de los tres desaparecidos en la cordillera.

Una de las reacciones más críticas vino de parte de Fran García-Huidobro, quien cuestionó duramente la supuesta exigencia económica.





“Nosotros lo que podemos hacer es ir como Naya Fácil a Fruna o a una botillería donde se venda al por mayor para reponer todas las cosas que se comieron y que usaron en el refugio“, lanzó con ironía.

La conductora continuó con sus cuestionamientos y agregó: “Nosotros podemos hacer un esfuerzo de reponer eso que ustedes claramente no van a devolver. Entonces, estar cobrando un palo cuando gastaron $100 millones (por su rescate)…”.

Finalmente, García-Huidobro vinculó sus declaraciones al amplio operativo desplegado durante la búsqueda. “Y ahí vuelvo a mi teoría de que hay gente que no debería ocupar recursos públicos para ser rescatada“, sentenció.

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