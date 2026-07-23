23/ 07/ 2026 22:24

¿Cuánto costó el rescate del “Chino” y las “tías” en el Cajón del Maipo? Este fue el gasto de cada institución

Un día después del rescate de un hombre y dos mujeres que sobrevivieron en un refugio en el Cajón del Maipo, hoy el tema de debate es si las personas que cometen este tipo de imprudencias, deben ser multadas o al menos deben pagar el costo de su propio rescate. En este caso se estima que el Estado gastó cerca de 100 millones de pesos y 100 personas de distintas instituciones para poder sacarlos de una situación de riesgo a la que se expusieron a pesar de las advertencias.