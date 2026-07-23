VIDEO | Entre comida y vinos: Captan cómo quedó el refugio que salvó a “El Chino” y las “tías” del jardín

En el registro, difundido por la cuenta de Instagram de Termas Valle de Colina, se aprecia que la construcción contaba con diversas comodidades para enfrentar una emergencia en la cordillera.

Luego del rescate de los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, se han difundido imágenes de cómo quedó el refugio que permitió que sobrevivieran durante casi una semana en medio de la nieve.

En el registro, difundido por la cuenta de Instagram de Termas Valle de Colina, se aprecia que la construcción contaba con diversas comodidades para enfrentar una emergencia en la cordillera: Desde ropa de abrigo, agua potable y alimentos hasta bebidas alcohólicas y un televisor.





El lugar corresponde al mismo refugio donde fueron encontrados con vida Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, alias “El Chino”, quienes permanecieron aislados durante seis días antes de ser rescatados por equipos de emergencia.

Desde Termas Valle de Colina señalaron que dos trabajadores del lugar “aprovecharon la ventana de buen clima que nos acompaña hoy (miércoles) para llegar hasta el refugio y verificar en qué condiciones quedó tras albergar a las tres personas que permanecieron aisladas durante el temporal“.

“Ya nos volveremos a encontrar! Lugar donde contábamos con alimentos, bebestibles, agua potable y ropa de abrigo”, señalaron.

Revisa el video acá: