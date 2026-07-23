“Remando este barco”: El tierno gesto de Gabriel Urzúa con Geraldine Muñoz que alimentó rumores en redes

Todo ocurrió luego de la confirmación de la bailarina como participante de Fiebre de Canto. En la publicación, el actor dejó un comentario que no tardó en generar reacciones.

La confirmación de Geraldine Muñoz como una de las participantes de Fiebre de Canto generó una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la del actor Gabriel Urzúa, quien le dedicó un cariñoso mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Todo ocurrió luego de que Chilevisión anunciara oficialmente a la bailarina como parte del nuevo estelar. En la publicación, el actor dejó un comentario que no tardó en generar reacciones.

“¡Sin igual! Todo el éxito, mi Mabri!” , escribió Urzúa junto a la publicación, mensaje que fue ampliamente comentado por sus seguidores.

El gesto fue interpretado por muchos fanáticos como una nueva señal de la cercanía que mantienen ambos artistas, quienes durante los últimos meses han sido vinculados sentimentalmente en distintas ocasiones.





De hecho, varios seguidores aprovecharon el comentario de Gabriel para manifestar su apoyo a una eventual relación amorosa entre ambos.

“Remando este barco”, “ojalá volvieran a estar juntos en pantalla”, “remando más que Noruega” y “estaba esperando este comentario”, fueron algunas de las respuestas que aparecieron bajo el mensaje de Urzúa.

Los rumores volvieron a tomar fuerza

Las especulaciones en torno a Gabriel Urzúa y Geraldine Muñoz comenzaron a crecer después de la temporada anterior de Fiebre de Baile, donde ambos formaron una de las parejas más comentadas del programa.

La química que mostraron en pantalla y la cercanía que evidenciaron fuera de la competencia alimentaron los rumores de romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

Incluso, en un capítulo de Fiebre de Baile, Raquel Argandoña bromeó a Muñoz tras la filtración de una fotografía caminando juntos en un centro comercial. “Antes de la nota, Geraldine, nos topamos en el mall, tú andabas con Gabriel. Se veían preciosos”, lanzó la jurado en abril pasado.